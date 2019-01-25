В Брянске отключат воду жителям улицы Бежицкой 30 января

СЕГОДНЯ 19:00 2019-01-25T19:00:33+03:00

Воду отключат на один день, 30 января. Фото: Елена РАКОВА

Это связано с ремонтом запорной арматуры

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Жильцам домов №3-43 и №16-82 по улице Бежицкой в Брянске в среду, 30 января, отключат воду. Отключение начнется в 9.00 и закончился в 20.00.

Как поясняют в Брянской городской администрации, отключение связано с проведением плановых работ по замене запорной арматуры на водопроводной сети в Советском районе.

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