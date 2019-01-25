2019-01-25T18:23:20+03:00
Происшествия

Десять брянцев перевели телефонным мошенникам больше 200 тысяч рублей

Полицейские выясняют подробности случившегося
Елена РАКОВА
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Брянцы сами сообщали аферистам коды своих банковских карт.Брянцы сами сообщали аферистам коды своих банковских карт.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Десять брянцев за три дня перевели телефонным мошенникам больше 200 тысяч рублей.

Восемь жителей региона в возрасте от 45 лет до 61 года попались на один из самых распространенных видов обмана.

- Звонившие злоумышленники представлялись сотрудниками банка, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Затем под предлогом разблокировки счета, заморозки подозрительного денежного перевода или «перепрошивки» системы защиты мошенник стремится получить данные банковской карты собеседника. Для успешного завершения операции по хищению денежных средств преступнику требуется лишь специальный код, приходящий на мобильный номер потерпевшего в SMS-сообщении.

Еще двое потерпевших стали жертвами мошенников, оперативно отреагировавших на объявления, размещенные ими на профильных сайтах в Интернете. Так, 23-летний житель Фокинского района, продававший шубу, сообщил реквизиты банковской карты вместе с пришедшим платежным паролем неизвестному покупателю, который пожелал полностью оплатить покупку еще до получения вещи. Однако вместо поступления на карту ожидаемой предоплаты с нее были списаны все сбережения – 67 тысяч рублей.

72-летняя жительница Володарского района, разместившая объявление о продаже дачного участка, выполняя инструкции собеседника, сама через платежный терминал перевела на номер телефона, зарегистрированного в Липецкой области, пять тысяч рублей.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествий. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

УМВД России по Брянской области напоминает: операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора – для этого вам придется прийти в отделение банка с документами. Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не выполняйте действий с банкоматом, результат которых вам не известен. Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).

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