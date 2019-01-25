Брянец поругался с приятелем и ограбил его

СЕГОДНЯ 17:20 2019-01-25T17:20:13+03:00

За это преступление мужчине грозит до семи лет колонии

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До семи лет тюремного заключения грозит 27-летнему жителю Дятьковского района за грабеж. Пока он находится в СИЗО и ожидает окончания расследования и суда.

Грабеж произошел на днях в Фокинском районе.

- 44-летний житель Брянска выпивал с приятелем из Дятьковского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Как это часто бывает, во время застолья мужчины повздорили.И гость несколько раз ударил хозяина, забрал его мобильник и ушел.

На следующий день житель Брянска написал заявление в полицию.

В этот же день оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 27-летнего жителя Дятьковского района. При обыске у него изъяли похищенный телефон. На мужчину завели уголовное дело за грабеж.

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