В Новозыбкове за три миллиона рублей отремонтировали дом культуры
В брянском городе Новозыбков отремонтировали местный дом культуры. На работы потратили около трех миллионов рублей. Из них большая часть – 1,84 миллиона рублей - из федерального бюджета. Остальное - деньги из областной и городской казны.
Историческое здание на улице Ленина, построенное в 1868 году, относится к памятникам архитектуры. В нем сделали новые полы, натянули потолки и выполнили облицовку стен. На втором этаже установили систему внутреннего электроснабжения и вентиляцию.
Год назад в здании отремонтировали чердак, стропильную систему крыши, фасад и внутренние помещения.
В здании ДК работает 29 клубов, сообщает газета «Маяк». И занимается семь народных коллективов.
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