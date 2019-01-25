В Новозыбкове за три миллиона рублей отремонтировали дом культуры

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-25T16:31:37+03:00

Историческое здание было построено в 1868 году

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В брянском городе Новозыбков отремонтировали местный дом культуры. На работы потратили около трех миллионов рублей. Из них большая часть – 1,84 миллиона рублей - из федерального бюджета. Остальное - деньги из областной и городской казны.

Историческое здание на улице Ленина, построенное в 1868 году, относится к памятникам архитектуры. В нем сделали новые полы, натянули потолки и выполнили облицовку стен. На втором этаже установили систему внутреннего электроснабжения и вентиляцию.

Год назад в здании отремонтировали чердак, стропильную систему крыши, фасад и внутренние помещения.

В здании ДК работает 29 клубов, сообщает газета «Маяк». И занимается семь народных коллективов.

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