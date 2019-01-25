СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-25T15:35:14+03:00

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В Брянске водителей ждут очередные сплошные проверки на дорогах. Они пройдут в Бежицком и Володарском районах, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В ночь на воскресенье, 27 января, автоинспекторы будут стоять возле дома №74 на улице Ульянова и останавливать всех водителей подряд. Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных автомобилистов или тех, кто откажется пройти тест на алкоголь. Проверки пройдут с половины первого до одного часа ночи.

В понедельник, 29 января, полицейские будут дежурить у детского сада №149 «Сказочный», который находится в доме №66 на улице Тельмана. Они проверят, правильно ли водители перевозят детей в салонах машин. Сотрудники ДПС будут стоять у детсада с 7.10 до 7.40.

В Госавтоинспекции напоминают, что до семи лет дети должны ездить только в автокреслах, которые подходят им по росту и весу. После семи лет также рекомендуют сажать ребенка в кресло, а штатный ремень безопасности использовать только в крайнем случае. Штраф за неправильную перевозку детей – три тысячи рублей.

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