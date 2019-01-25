2019-01-25T15:35:14+03:00
Общество

В Брянске водителей ждут очередные сплошные проверки

Они пройдут в Бежицком и Володарском районах
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Штраф за неправильную перевозку детей – три тысячи рублей.Штраф за неправильную перевозку детей – три тысячи рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске водителей ждут очередные сплошные проверки на дорогах. Они пройдут в Бежицком и Володарском районах, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В ночь на воскресенье, 27 января, автоинспекторы будут стоять возле дома №74 на улице Ульянова и останавливать всех водителей подряд. Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных автомобилистов или тех, кто откажется пройти тест на алкоголь. Проверки пройдут с половины первого до одного часа ночи.

В понедельник, 29 января, полицейские будут дежурить у детского сада №149 «Сказочный», который находится в доме №66 на улице Тельмана. Они проверят, правильно ли водители перевозят детей в салонах машин. Сотрудники ДПС будут стоять у детсада с 7.10 до 7.40.

В Госавтоинспекции напоминают, что до семи лет дети должны ездить только в автокреслах, которые подходят им по росту и весу. После семи лет также рекомендуют сажать ребенка в кресло, а штатный ремень безопасности использовать только в крайнем случае. Штраф за неправильную перевозку детей – три тысячи рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десять брянцев перевели телефонным мошенникам больше 200 тысяч рублей
Брянец поругался с приятелем и ограбил его
В Новозыбкове за три миллиона рублей отремонтировали дом культуры
На брянскую продавщицу завели уголовное дело за то, что продала пиво подростку
Брянцам предложили слепить самого необычного снеговика
В Клинцах водитель иномарки сбил женщину, выскочившую из-за автобуса
В Брянской области остановили белоруса, который незаконно вез в Россию быков и лошадей
В Брянской области осудили организаторов незаконного канала миграции
Пьяный сторож на брянской ферме до смерти забил знакомого металлической трубой
В Брянске у пешеходного перехода возле школы №13 столкнулись две легковушки
Брянец, погостив у родственницы, решил вернуться домой на угнанном автомобиле
В Брянске пенсионерка получила травмы, упав в автобусе
В Клинцовском районе иномарка столкнулась с фургоном
Владимиру Путину исполнили брянскую фольклорную песню на встрече со студентами МГУ
В Клетнянском районе сироте вместо аварийного дома дали квартиру
В Брянске пообещали закрыть уличное радио на остановках