На брянскую продавщицу завели уголовное дело за то, что продала пиво подростку

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-25T15:19:07+03:00

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На брянскую продавщицу завели уголовное дело за то, что она продала пиво 16-летнему подростку. 49-летней женщине грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.

- Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выявили факт продажи в Советском районе Брянска двух бутылок пива подростку, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Позже выяснилось, что продавца уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение. На этот раз на женщину завели уголовное дело.

За две недели брянские полицейские выявили 12 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Стражи порядка подвели итоги профилактического мероприятия «Быт».

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