Брянцам предложили слепить самого необычного снеговика

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-25T14:08:53+03:00

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Жителей Брянска пригласили на конкурс снеговиков. Он пройдет в пятницу, 1 февраля, в парке железнодорожников. Зимний фестиваль начнется в 13.00 на центральной площадке в парке, сообщают в Фокинской районной администрации.

Участники должны будут объединиться в команды и слепить самого необычного снеговика. Для этого из дома нужно взять реквизит: старые ведра, например. Для украшения можно использовать краски и какие-нибудь декоративные элементы.

Поучаствовать в конкурсе смогут все желающие. Победители получат грамоты и сувениры.

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