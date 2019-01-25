Брянцам предложили слепить самого необычного снеговика
Конкурс пройдет 1 февраля в парке железнодорожников
Победители получат грамоты и сувениры.Фото: Марина АНТОНОВА
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Жителей Брянска пригласили на конкурс снеговиков. Он пройдет в пятницу, 1 февраля, в парке железнодорожников. Зимний фестиваль начнется в 13.00 на центральной площадке в парке, сообщают в Фокинской районной администрации.
Участники должны будут объединиться в команды и слепить самого необычного снеговика. Для этого из дома нужно взять реквизит: старые ведра, например. Для украшения можно использовать краски и какие-нибудь декоративные элементы.
Поучаствовать в конкурсе смогут все желающие. Победители получат грамоты и сувениры.
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