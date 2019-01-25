В Клинцах водитель иномарки сбил женщину, выскочившую из-за автобуса

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-25T13:50:01+03:00

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В Клинцах водитель «Шкоды Фабиа» сбил 34-летнюю женщину, которая перебегала дорогу позади автобуса на остановке. Медики вечером в четверг, 24 января, сообщили в дежурную часть ГИБДД, что к ним за помощью обращалась пострадавшая в автоаварии. Ей поставили диагноз «травмы головы, сотрясение мозга и ушибы» и положили в больницу.

Женщина рассказала, что попала под машину днем в тот же день на улице Мира в Клинцах. Полицейские выяснили, что 51-летний автомобилист двигался со стороны улицы Калинина в сторону улицы Рябка. И сбил пешехода, которая перебегала дорогу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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