В Брянской области остановили белоруса, который незаконно вез в Россию быков и лошадей
В Брянской области остановили гражданина Белоруссии, который пытался незаконно ввезти в Россию животных. В машине у мужчины находились пять быков и восемь лошадей. Но документов на живой груз у него не было. Животных передали специалистам Россельхознадзора.
Еще один незаконный груз остановили таможенники в Новозыбкове. В двух фургонах было пять тонн польских яблок. Но из этой страны ввозить в Россию фрукты нельзя из-за санкций. Поэтому груз изъяли и скоро уничтожат на полигоне. За рулем автомобилей были жители Брянской области. Перевозчиков привлекут к административной ответственности, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.
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