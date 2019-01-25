В Брянской области остановили белоруса, который незаконно вез в Россию быков и лошадей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-25T13:32:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области остановили гражданина Белоруссии, который пытался незаконно ввезти в Россию животных. В машине у мужчины находились пять быков и восемь лошадей. Но документов на живой груз у него не было. Животных передали специалистам Россельхознадзора.

Еще один незаконный груз остановили таможенники в Новозыбкове. В двух фургонах было пять тонн польских яблок. Но из этой страны ввозить в Россию фрукты нельзя из-за санкций. Поэтому груз изъяли и скоро уничтожат на полигоне. За рулем автомобилей были жители Брянской области. Перевозчиков привлекут к административной ответственности, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».