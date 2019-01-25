В Брянской области осудили организаторов незаконного канала миграции

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-25T13:16:54+03:00

Приговоры виновны уже вступили в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Брянской области осудили организаторов и участников преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на российско-белорусской границе.

- Двое россиян помогли пересечь границу в Брянской области трем гражданам Азербайджана, которым въезд в нашу страну был закрыт, - говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. – Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников в поселке Мамай в Новозыбковском районе.

Двух россиян осудили за организацию незаконной миграции, а иностранцев – за пересечение границы. Виновные получили по 10 месяцев колонии общего режима. Одному из фигурантов уголовного дела назначили штраф 10 тысяч рублей. Приговоры уже вступили в законную силу.

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