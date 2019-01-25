Пьяный сторож на брянской ферме до смерти забил знакомого металлической трубой
40-летнего жителя села Душатин Суражского района обвиняют в убийстве 52-летнего мужчины.
- По версии следствия, 19 января пьяный брянец находился на рабочем месте, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Мужчина работал сторожем на молочно-товарной ферме в суражской деревне Гудовка. Он поссорился с другим работником.
Следователи считают, что обвиняемый несколько раз ударил своего оппонента по голове металлической трубой. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший умер на месте преступления.
Задержанного мужчину арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.
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