Пьяный сторож на брянской ферме до смерти забил знакомого металлической трубой

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-25T12:38:32+03:00

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40-летнего жителя села Душатин Суражского района обвиняют в убийстве 52-летнего мужчины.

- По версии следствия, 19 января пьяный брянец находился на рабочем месте, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Мужчина работал сторожем на молочно-товарной ферме в суражской деревне Гудовка. Он поссорился с другим работником.

Следователи считают, что обвиняемый несколько раз ударил своего оппонента по голове металлической трубой. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший умер на месте преступления.

Задержанного мужчину арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

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