В Брянске у пешеходного перехода возле школы №13 столкнулись две легковушки
Автоавария случилась утром 25 января
Фото: vk.com, Сергей Столяров.
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В Бежицком районе Брянска столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 25 января на улице Литейной. Машины столкнулись недалеко от пешеходного перехода у школы №13. Фотографию с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.
О пострадавших в ДТП пока не сообщают. Официальной информации об автоаварии от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.
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