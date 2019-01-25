2019-01-25T12:17:17+03:00
Происшествия

В Брянске у пешеходного перехода возле школы №13 столкнулись две легковушки

Автоавария случилась утром 25 января
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Сергей Столяров.Фото: vk.com, Сергей Столяров.
Изменить размер текста:

В Бежицком районе Брянска столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 25 января на улице Литейной. Машины столкнулись недалеко от пешеходного перехода у школы №13. Фотографию с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях.

О пострадавших в ДТП пока не сообщают. Официальной информации об автоаварии от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24