Брянец, погостив у родственницы, решил вернуться домой на угнанном автомобиле

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-25T11:55:48+03:00

За кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По дороге мужчина украл аккумулятор еще с одной машины

Изменить размер текста: A A

Жителя села Великая Топаль Клинцовского района подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2106. В полицию обратился 45-летний потерпевший из поселка Климово. Он рассказал, что ночью пропала его машина, припаркованная у дома. Автомобиль не был оборудован сигнализацией.

- На следующий день полицейские задержали подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался уже не раз судимый 29-летний брянец.

Задержанный рассказал, что в тот день гостил у родственницы. Чтобы открыть чужую машину, он воспользовался отверткой. Двигатель у него получилось завести, соединив провода. Мужчина немного покатался по ночному поселку. А потом решил доехать на угнанной «шестерке» до дома. По пути злоумышленник украл аккумулятор с другого автомобиля. Он тоже пытался его угнать, но не смог открыть замок.

На задержанного завели уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. Суда брянец будет дожидаться в СИЗО.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».