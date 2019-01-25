2019-01-25T11:38:16+03:00
Происшествия

В Брянске пенсионерка получила травмы, упав в автобусе

Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с легковушкой
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: ОГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Брянске 80-летняя пенсионерка получила травмы, упав в городском автобусе ЛиАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня в четверг, 24 января, возле дома №38 на улице Мичурина в Володарском районе.

Водитель автобуса, который ехал по маршруту №37, резко затормозил, чтобы избежать столкновения с легковушкой. Как выяснили полицейские, водитель автомобиля «Рено Сценик», при повороте налево с улицы Есенина, не уступил дорогу автобусу.

Пострадавшая пенсионерка ушибла голову и лицо, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Медики отпустили ее домой, назначив лечение.

Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми.

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