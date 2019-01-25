2019-01-25T11:30:30+03:00
Происшествия

В Клинцовском районе иномарка столкнулась с фургоном

Травмы получила автомобилистка за рулем легковушки
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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В Клинцовском районе «Рено Сандеро» столкнулся с фургоном ГАЗ-2784. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого утра в четверг, 24 января, на 15-м километре дороги Клинцы-Гордеевка-Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

39-летняя женщина за рулем «Рено» ехала со стороны Гордеевки в сторону Клинцов. Автомобилистка не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу. И столкнулась с фургоном.

Травмы получила женщина, которая управляла «Рено». Пострадавшую госпитализировали с переломом руки. 46-летний водитель ГАЗели не пострадал.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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