Владимиру Путину исполнили брянскую фольклорную песню на встрече со студентами МГУ

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-25T10:25:23+03:00

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Владимиру Путину исполнили песню из фольклора Брянской области. Накануне Дня студенчества президент России посетил корпус Московского государственного университета на Моховой улице. На ней он поговорил со студентами, выслушал, над чем они работают. Видео встречи опубликовали на официальном сайте президента.

Одна из студенток рассказала о проекте фестиваля студенческих театров. Владимир Путин пообещал помочь осуществить эту идею в Год театра, который наступил в России в этом году. В конце беседы девушка в русском народном костюме исполнила три куплета из редких песен брянского, воронежского и липецкого фольклора.

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