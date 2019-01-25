2019-01-25T10:04:23+03:00
Общество

В Клетнянском районе сироте вместо аварийного дома дали квартиру

До этого молодому человеку приходилось скитаться по съемным жилым помещениям
Марина АНТОНОВА
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Прокурор обратился в суд.Прокурор обратился в суд.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Клетнянском районе сироте вместо аварийного дома дали нормальную квартиру. Молодому человеку пришлось для этого обратиться в прокуратуру.

- Во время проверки выяснили, что заявитель остался сиротой в подростковом возрасте, так как его мать и отца лишили родительских прав, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Парень окончил профессиональное училище в другом городе и вернулся в Клетню. Все это время ему приходилось скитаться по съемным квартирам, так как дом, который за ним был закреплен, признали аварийным.

Районная администрация согласилась с тем, что молодой человек нуждается в жилом помещении из специализированного фонда для сирот. И поставила его в очередь еще в 2014 году. Но до обращения в прокуратуру квартиру сироте так и не выделили.

Прокурор обратился в суд. После этого молодой человек получил ключи от благоустроенной квартиры в Клетнянском районе.

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