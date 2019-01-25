В Брянске пообещали закрыть уличное радио на остановках
Оборудование с троллейбусных опор должны демонтировать до 2 марта
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В Брянске пообещали прекратить работу уличного радио на остановках. Некоторым горожанам оно не нравилось. Договор предпринимателя, который осуществлял вещание, с троллейбусным управлением закончился 31 декабря, рассказал на своей странице в соцсети глава Брянска Александр Хлиманков. На новый срок его продлевать не стали. До 2 марта бизнесмен должен демонтировать оборудование с троллейбусных опор.
Если предприниматель не выполнит эти условия, чиновники обещают обратиться в суд.
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