2019-01-25T09:45:32+03:00
Общество

В Брянске пообещали закрыть уличное радио на остановках

Оборудование с троллейбусных опор должны демонтировать до 2 марта
Марина АНТОНОВА
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В Брянске пообещали прекратить работу уличного радио на остановках. Некоторым горожанам оно не нравилось. Договор предпринимателя, который осуществлял вещание, с троллейбусным управлением закончился 31 декабря, рассказал на своей странице в соцсети глава Брянска Александр Хлиманков. На новый срок его продлевать не стали. До 2 марта бизнесмен должен демонтировать оборудование с троллейбусных опор.

Если предприниматель не выполнит эти условия, чиновники обещают обратиться в суд.

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