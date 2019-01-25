В Сельцо сосульки не сбивали со школ, детского сада и поликлиники

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-25T09:15:38+03:00

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В брянском городе Сельцо сосульки и наледь с крыш не сбивали со школ, детского сада, поликлиники и дома культуры. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

- Нечищеные крыши и карнизы зданий в день проверки зафиксировали в школах №1 и №3, детском саду «Чебурашка», ДК имени Мейпариани, поликлиники сельцовской горбольницы, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – А также в многоквартирных домах на улицах Кирова и Куйбышева, в переулках Мейпариани и Горького. Обслуживанием зданий занимались управляющие компании ООО «Жилкомхоз» и ООО «БКС».

Руководителям организаций внесли представления. Их рассмотрели и шесть человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Но, самое главное, крыши и карнизы очистили от сосулек, наледи и снега.

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