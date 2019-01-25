Житель Выгоничского района получил два года колонии за то, что ударил участкового

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-25T09:07:19+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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38-летнего жителя Выгоничского района признали виновным по уголовному делу о применении насилия к представителю власти. Мужчина получил два года колонии строгого режима.

- В суде установили, что пьяный брянец находился в доме в селе Чеховка в Погарском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Туда приехал участковый, так как ему сообщили о совершенном преступлении. Полицейский предложил мужчине проехать с ним в отдел, чтобы проверить, не он ли совершил преступление. Но тот один раз ударил стража порядка кулаком в лицо.

Приговор виновному пока не вступил в законную силу.

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