Житель Выгоничского района получил два года колонии за то, что ударил участкового
38-летнего жителя Выгоничского района признали виновным по уголовному делу о применении насилия к представителю власти. Мужчина получил два года колонии строгого режима.
- В суде установили, что пьяный брянец находился в доме в селе Чеховка в Погарском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Туда приехал участковый, так как ему сообщили о совершенном преступлении. Полицейский предложил мужчине проехать с ним в отдел, чтобы проверить, не он ли совершил преступление. Но тот один раз ударил стража порядка кулаком в лицо.
Приговор виновному пока не вступил в законную силу.
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