СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-25T08:54:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский областной суд оправдал всех фигурантов «макового дела» по всем пунктам обвинения. Приговор вынесли присяжные 19 декабря, сообщают на официальном сайте облсуда. Брянский областной суд занимался рассмотрением дела с мая 2016 года. В четверг, 24 января, в суде огласили приговор. Он пока не вступил в законную силу.

Крупную партию кондитерского мака задержали на границе в Брянской области в 2010 году. Все это время расследовалось уголовное дело о контрабанде в Россию наркотиков опиумной группы. По уголовному делу проходили 13 человек. Суд признал за бывшими подсудимыми право на реабилитацию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».