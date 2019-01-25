Брянский областной суд оправдал всех фигурантов «макового дела»
Брянский областной суд оправдал всех фигурантов «макового дела» по всем пунктам обвинения. Приговор вынесли присяжные 19 декабря, сообщают на официальном сайте облсуда. Брянский областной суд занимался рассмотрением дела с мая 2016 года. В четверг, 24 января, в суде огласили приговор. Он пока не вступил в законную силу.
Крупную партию кондитерского мака задержали на границе в Брянской области в 2010 году. Все это время расследовалось уголовное дело о контрабанде в Россию наркотиков опиумной группы. По уголовному делу проходили 13 человек. Суд признал за бывшими подсудимыми право на реабилитацию.
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