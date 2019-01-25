2019-01-25T08:54:36+03:00
Общество

Брянский областной суд оправдал всех фигурантов «макового дела»

24 января огласили приговор
Марина АНТОНОВА
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По уголовному делу проходили 13 человек.По уголовному делу проходили 13 человек.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянский областной суд оправдал всех фигурантов «макового дела» по всем пунктам обвинения. Приговор вынесли присяжные 19 декабря, сообщают на официальном сайте облсуда. Брянский областной суд занимался рассмотрением дела с мая 2016 года. В четверг, 24 января, в суде огласили приговор. Он пока не вступил в законную силу.

Крупную партию кондитерского мака задержали на границе в Брянской области в 2010 году. Все это время расследовалось уголовное дело о контрабанде в Россию наркотиков опиумной группы. По уголовному делу проходили 13 человек. Суд признал за бывшими подсудимыми право на реабилитацию.

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