Под Брянском ограничат движение для автомобилей на переезде Свень-Палужье
Проезд закроют с 8.00 до 17.00 30 января
Автомобили будут двигаться только по одной полосе.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянском 30 января ограничат движение автомобилей на переезде Свень-Палужье. Проезд закроют частично с 8.00 до 17.00 , сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Автомобили будут двигаться только по одной полосе.
Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.
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