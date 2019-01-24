2019-01-24T18:33:59+03:00
Общество

Под Брянском ограничат движение для автомобилей на переезде Свень-Палужье

Проезд закроют с 8.00 до 17.00 30 января
Мария Дедкова
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Автомобили будут двигаться только по одной полосе.Автомобили будут двигаться только по одной полосе.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянском 30 января ограничат движение автомобилей на переезде Свень-Палужье. Проезд закроют частично с 8.00 до 17.00 , сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобили будут двигаться только по одной полосе.

Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.

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