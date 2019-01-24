В Брянске задержали трех парней, воровавших автомобильные колеса
В Брянске задержали банду похитителей автомобильных колес. Злоумышленниками оказались трое молодых людей 17, 22 и 24-х лет.
По версии следствия, горожане специализировались на зарубежных автомобилях. Колеса снимали по ночам у припаркованных во дворах машин. Похищенное продавали по объявлениям в газетах.
На брянцев завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет колонии.
Полицейские предполагают, что на счету воришек еще много жертв. Подозреваемых проверяют на причастность к похожим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.
Совершеннолетние задержанные до суда будут под стражей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».