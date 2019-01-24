В Брянске задержали трех парней, воровавших автомобильные колеса

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-24T18:20:20+03:00

Подозреваемых проверяют на причастность к похожим преступлениям. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Украденное молодые люди продавали по объявлениям в газетах

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В Брянске задержали банду похитителей автомобильных колес. Злоумышленниками оказались трое молодых людей 17, 22 и 24-х лет.

По версии следствия, горожане специализировались на зарубежных автомобилях. Колеса снимали по ночам у припаркованных во дворах машин. Похищенное продавали по объявлениям в газетах.

На брянцев завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет колонии.

Полицейские предполагают, что на счету воришек еще много жертв. Подозреваемых проверяют на причастность к похожим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Совершеннолетние задержанные до суда будут под стражей.

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