2019-01-24T18:02:02+03:00
Общество

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Комаричах достроят в марте

А детский сад в поселке Лопандино уже почти готов
Мария Дедкова
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Чиновники проводят закупку спортивного оборудования, которое через пару недель привезут в комплекс.Чиновники проводят закупку спортивного оборудования, которое через пару недель привезут в комплекс.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Комаричах к началу весны появится свой физкультурно оздоровительный комплекс. Об этом говорили на выездном совещании заместителя губернатора Владимира Оборотова.

На первом этаже ФОКа будет расположен спортивный зал, гардероб, вестибюль, раздевалки с душевыми, комната тренеров, кабинет врача и помещения для инвентаря. На втором этаже появятся административные помещения, учебный класс и кабинет медсестры.

Чиновники проводят закупку спортивного оборудования, которое через пару недель привезут в комплекс, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Также в Комаричском районе продолжается строительство детского сада. Учреждение для малышей в поселке Лопандино уже почти готово. Рабочие завершают отделку, устанавливают лифт, подключают отопление. В новый детский сад смогут ходить 75 мальчишек и девчонок, из которых 15 - малыши от двух месяцев до трех лет.

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