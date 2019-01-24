Физкультурно-оздоровительный комплекс в Комаричах достроят в марте
В Комаричах к началу весны появится свой физкультурно оздоровительный комплекс. Об этом говорили на выездном совещании заместителя губернатора Владимира Оборотова.
На первом этаже ФОКа будет расположен спортивный зал, гардероб, вестибюль, раздевалки с душевыми, комната тренеров, кабинет врача и помещения для инвентаря. На втором этаже появятся административные помещения, учебный класс и кабинет медсестры.
Чиновники проводят закупку спортивного оборудования, которое через пару недель привезут в комплекс, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Также в Комаричском районе продолжается строительство детского сада. Учреждение для малышей в поселке Лопандино уже почти готово. Рабочие завершают отделку, устанавливают лифт, подключают отопление. В новый детский сад смогут ходить 75 мальчишек и девчонок, из которых 15 - малыши от двух месяцев до трех лет.
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