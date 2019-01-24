2019-01-24T17:45:09+03:00
Общество

Для установки балок на Первомайском мосту в Брянске пригнали 150-тонный кран

Монтаж железо-бетонных конструкций начнется в феврале
Мария Дедкова
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Напомним, во время установки балок строители будут перекрывать движение на действующей стороне моста.Напомним, во время установки балок строители будут перекрывать движение на действующей стороне моста.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт Первомайского моста. В скором времени здесь будут устанавливать балки. Всего на обновленном мосту их будет 72. Для помощи в монтаже железо-бетонных конструкций на стройку пригнали 150-тонный кран.

- Вес одной балки составляет 32 тонны, - поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - Поэтому с этой работой может справиться только такая мощная техника. Ее сейчас готовят к работе.

К слову, балки изготавливают на заказ на заводе в Дмитрове. Качество изделий проверит мостовая инспекция. Только после этого части нового моста привезут в Брянск. Первая партия прибудет в начале февраля.

Напомним, во время установки балок строители будут перекрывать движение на действующей стороне моста. Но, как пообещали городские власти, выполнять эти работы будут только ночью.

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