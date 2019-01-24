Шестеро брянцев пойдут под суд за продажу наркотиков
За это им грозит до 20 лет колонии
Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Бежицком районном суде.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске пред судом предстанет банда наркоторговцев. По версии следствия, шестеро жителей области торговали амфетамином с июля 2017-го по февраль 2018 - го. С покупателями злоумышленники не общались, а делали тайники с психотропным веществом.
- В феврале 2018 года деятельность группы была раскрыта, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Злоумышленников задержали. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Бежицком районном суде.
За сбыт наркотиков брянцам грозит до 20 лет колонии.
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