Шестеро брянцев пойдут под суд за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 17:20 2019-01-24T17:20:30+03:00

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Бежицком районном суде. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

За это им грозит до 20 лет колонии

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В Брянске пред судом предстанет банда наркоторговцев. По версии следствия, шестеро жителей области торговали амфетамином с июля 2017-го по февраль 2018 - го. С покупателями злоумышленники не общались, а делали тайники с психотропным веществом.

- В феврале 2018 года деятельность группы была раскрыта, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Злоумышленников задержали. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Бежицком районном суде.

За сбыт наркотиков брянцам грозит до 20 лет колонии.

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