Трех 16-летних воспитанников жуковской школы-интерната осудили за грабеж в супермаркете

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-24T17:03:14+03:00

Двое парней проведут 1 год 3 месяца в воспитательной колонии, девушка должна заплатить штраф 15 тысяч рублей. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Трех 16-летних воспитанников школы-интерната имени Героя России Анатолия Титова в Жуковке осудили за грабеж в супермаркете. Двух парней приговорили к году и трем месяцам воспитательной колонии, девушка должна заплатить штраф 15 тысяч рублей.

- В суде установили, что 9 мая около девяти часов вечера трое пьяных подростков пришли в магазин самообслуживания в Жуковке, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они намеревались выпить, но денег у них не было. Со стеллажей с продуктами они взяли несколько бутылок алкоголя и палок колбасы. Юных злоумышленников остановила продавец магазина и предложила оплатить товар.

Подростки попытались бежать с украденными продуктами. Их остановил охранник. Дети повалили его на землю и стали избивать. На место прибыл наряд полиции. Парни ударили несколько раз одного из полицейских. А девушка укусила его за руку.

Подростки во всем признались, объяснили свое поведение тем, что были пьяны. Они попросили прощения у потерпевших. Приговор воспитанникам интерната пока не вступил в законную силу.

Кстати, в мае к дисциплинарной ответственности привлекли два должностных лица в интернате за то, что подростки были пьяными.

Жуковская школа-интернат уже попадала в крупный скандал. Весной прошлого года стало известно, что 15-летние воспитанницы вступали в интимную связь с 45-летним жителем Жуковки.

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