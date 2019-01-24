В Брянске сотрудника уголовно-исполнительной инспекции заподозрили в получении крупной взятки
В Брянске на сотрудника уголовно-исполнительной инспекции завели еще одно уголовное дело по подозрению в получении взятки.
- По версии следствия, с декабря 2017-го по октябрь 2018-го представитель власти незаконно получил 116 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - За эти деньги он освободил женщину от исправительных работ, к котором ее приговорили по решению суда.
Раньше брянцу уже предъявили обвинение за получение взятки в 30 тысяч рублей. Теперь два уголовных дела соединили в одно производство. Расследование продолжается.
Суда обвиняемый будет ждать под стражей.
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