2019-01-24T16:26:07+03:00
Происшествия

В Брянске сотрудника уголовно-исполнительной инспекции заподозрили в получении крупной взятки

По версии следствия, представитель власти получил 116 тысяч рублей за освобождение от наказания
Мария Дедкова
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Суда обвиняемый будет ждать под стражей.Суда обвиняемый будет ждать под стражей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске на сотрудника уголовно-исполнительной инспекции завели еще одно уголовное дело по подозрению в получении взятки.

- По версии следствия, с декабря 2017-го по октябрь 2018-го представитель власти незаконно получил 116 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - За эти деньги он освободил женщину от исправительных работ, к котором ее приговорили по решению суда.

Раньше брянцу уже предъявили обвинение за получение взятки в 30 тысяч рублей. Теперь два уголовных дела соединили в одно производство. Расследование продолжается.

Суда обвиняемый будет ждать под стражей.

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