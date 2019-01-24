2019-01-24T16:06:59+03:00
Общество

В прошлом году в Брянской области родились 11,2 тысячи малышей

Мальчики появлялись на свет чаще
Мария Дедкова
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Чаще всего мальчиков называли Артемом, Иваном и Александром, девочек - Софией, Марией и Полиной.Чаще всего мальчиков называли Артемом, Иваном и Александром, девочек - Софией, Марией и Полиной.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В прошлом году в Брянской области на свет появились 11 246 малышей - 5824 мальчика и 5422 девочки. Больше всего детей родилось в Бежицком, Советском и Фокинском районах Брянска. 1852, 1531 и 990 малышей соответственно. Меньше всего мальчишек и девчонок появились в Гордеевском -83, Жирятинском - 43, и Рогнединском -38 районах.

Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Иван и Александр. Среди женских - София, Мария и Полина, сообщают в Управлении ЗАГС по Брянской области.

Самыми редкими именами стали: Велимир, Вильгельм, Моисей, Демьян, Ермак, Яромир, Ясин, Аврора, Александрина, Илана, Весна, Есфирь, Евника.

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