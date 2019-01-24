Заключенным из трех брянских колоний пытались передать запрещенные посылки
Несколько заключенных в трех брянских колониях не получили свои посылки. Их содержимое оказалось запрещенным в исправительных учреждениях.
В вещах женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному в клинцовскую колонию №6, нашли подозрительный пакет. В нем оказалась бутылка со спиртосодержащейся жидкостью. Посылку изъяли, а женщине выписали административный протокол.
Не удалось злоумышленникам перебросить сверток с мобильными телефонами и симкартами в эту же колонию. Кулек нашли сотрудники исправительного учреждения.
Таким же образом заключенным из колонии №1 пытались передать 19 мобильных телефонов, 14 зарядных устройств и 100 грамм дрожжей. Но и эта посылка не дошла до адресата.
По всем фактам в учреждениях проводят проверки, сообщает пресс-служба УФСИН по Брянской области.
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