Заключенным из трех брянских колоний пытались передать запрещенные посылки

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-24T15:20:17+03:00

По всем фактам в учреждениях проводят проверки. Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области

Свертки со спиртным и мобильниками изъяли

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Несколько заключенных в трех брянских колониях не получили свои посылки. Их содержимое оказалось запрещенным в исправительных учреждениях.

В вещах женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному в клинцовскую колонию №6, нашли подозрительный пакет. В нем оказалась бутылка со спиртосодержащейся жидкостью. Посылку изъяли, а женщине выписали административный протокол.

Не удалось злоумышленникам перебросить сверток с мобильными телефонами и симкартами в эту же колонию. Кулек нашли сотрудники исправительного учреждения.

Таким же образом заключенным из колонии №1 пытались передать 19 мобильных телефонов, 14 зарядных устройств и 100 грамм дрожжей. Но и эта посылка не дошла до адресата.

По всем фактам в учреждениях проводят проверки, сообщает пресс-служба УФСИН по Брянской области.

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