За год население Брянской области уменьшилось на 11 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-24T15:41:41+03:00

Брянцев умирает больше, чем рождается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Брянской области население уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 11 тысяч человек. Такие данные опубликовал Росстат.

Так, на 1 января прошлого года в регионе проживало 1 210 982 человек. 850 937 жителей - это городское население, а 360 045 - сельское.

К началу 2019-го брянцев осталось 1 199 951. Жителей городов по-прежнему больше, чем селян. 845 116 и 354 835 человек соответственно.

К слову, убыль населения характерна для всей страны. Так за год россиян стало на 87 тысяч меньше.

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