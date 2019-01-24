В Брянске наказали врачей, отказавшихся принять пациентку с острой зубной болью

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-24T13:54:20+03:00

Официально медучреждение работает до восьми вечера, но пациентку попросили уйти в семь. Фото: Алексей ФОКИН

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В Брянске наказали медиков из стоматологической поликлиники №3 после жалобы горожанки. Жительница Брянска оставила сообщение на портале государственных медицинских услуг. По словам горожанки, в семь часов вечера 15 января она пришла в поликлинику с острой зубной болью.

В регистратуре женщине дали направление в кабинет экстренной помощи, но он оказался закрыт. Врач, которая запирала двери в соседний кабинет, сказала, что поликлиника уже закрыта. Однако официально медучреждение работает до восьми вечера.

На жалобу горожанки ответили в стоматологической поликлинике. Руководство медучреждения извинилось перед пациенткой и заверило, что вся смена, которая работала в тот день, будет наказана. Медработников лишат январской премии.

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