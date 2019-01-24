2019-01-24T13:54:20+03:00
Общество

В Брянске наказали врачей, отказавшихся принять пациентку с острой зубной болью

Медиков лишат премии
Мария Дедкова
Поделиться:
Официально медучреждение работает до восьми вечера, но пациентку попросили уйти в семь.Официально медучреждение работает до восьми вечера, но пациентку попросили уйти в семь.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Брянске наказали медиков из стоматологической поликлиники №3 после жалобы горожанки. Жительница Брянска оставила сообщение на портале государственных медицинских услуг. По словам горожанки, в семь часов вечера 15 января она пришла в поликлинику с острой зубной болью.

В регистратуре женщине дали направление в кабинет экстренной помощи, но он оказался закрыт. Врач, которая запирала двери в соседний кабинет, сказала, что поликлиника уже закрыта. Однако официально медучреждение работает до восьми вечера.

На жалобу горожанки ответили в стоматологической поликлинике. Руководство медучреждения извинилось перед пациенткой и заверило, что вся смена, которая работала в тот день, будет наказана. Медработников лишат январской премии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Комаричах достроят в марте
Трансмашхолдинг поставит на Кубу 23 грузопассажирских тепловоза
Для установки балок на Первомайском мосту в Брянске пригнали 150-тонный кран
Шестеро брянцев пойдут под суд за продажу наркотиков
Трех 16-летних воспитанников жуковской школы-интерната осудили за грабеж в супермаркете
В Брянске нашли бесхозный памятник культуры
В Брянске сотрудника уголовно-исполнительной инспекции заподозрили в получении крупной взятки
В прошлом году в Брянской области родились 11,2 тысячи малышей
Заключенным из трех брянских колоний пытались передать запрещенные посылки
За год население Брянской области уменьшилось на 11 тысяч человек
В Брянске в старом доме провалился пол в квартире
Актеры театра кукол в Брянске начали переезжать в отремонтированное здание
Поезда из Брянской области за год перевезли больше 1,25 миллиона пассажиров
Брянская пенсионерка перевела телефонным мошенникам больше 2,5 миллиона рублей