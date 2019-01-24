2019-01-24T13:50:00+03:00
Общество

Актеры театра кукол в Брянске начали переезжать в отремонтированное здание

Официально здание на улице Пушкина открыли еще 28 декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Актеры театра кукол в Брянске начали переезжать в отремонтированное здание на улице Пушкина, которое официально открыли еще 28 декабря. Об этом рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» актриса театра Наталия Громыкина. До 23 января все сотрудники были в отпуске после новогодних представлений. С 24 числа начался переезд.

Напомним, на официальное открытие обновленного театра кукол в конце прошлого года пригласили почетных гостей, показали спектакль и провели для детей хоровод вокруг новогодней елки. Но потом актеры вернулись на сцену в ТЮЗе и там продолжили работать на новогодних спектаклях.

Актеры обещали организовать новоселье в новом здании с фейерверком и концертной программой. Но это случится позже, когда артисты освоятся на новом месте.

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