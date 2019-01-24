2019-01-24T13:00:50+03:00
Общество

Поезда из Брянской области за год перевезли больше 1,25 миллиона пассажиров

Самым популярным стал маршрут до Москвы
Мария Дедкова
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Брянцы стали активнее покупать билеты на поезда через интернет.Брянцы стали активнее покупать билеты на поезда через интернет.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Поезда, которые ехали из Брянской области, перевезли больше 1,25 миллиона пассажиров. Самым популярным направлением дальнего следования стал маршрут до Москвы, сообщают в службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

В прошлом году увеличили количество поездов между столицей и Брянском. В 2018-м был запущен новый поезд, которым из столицы до дома могут добраться жители Выгоничей, Почепа, Унечи , Клинцов, Навли, Брасова и Комаричей.

К слову, брянцы стали активнее покупать билеты на поезда через интернет. В прошлом году, как говорят железнодорожники, брянцы купили 536 тысяч электронных билетов.

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