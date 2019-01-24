Поезда из Брянской области за год перевезли больше 1,25 миллиона пассажиров
Поезда, которые ехали из Брянской области, перевезли больше 1,25 миллиона пассажиров. Самым популярным направлением дальнего следования стал маршрут до Москвы, сообщают в службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.
В прошлом году увеличили количество поездов между столицей и Брянском. В 2018-м был запущен новый поезд, которым из столицы до дома могут добраться жители Выгоничей, Почепа, Унечи , Клинцов, Навли, Брасова и Комаричей.
К слову, брянцы стали активнее покупать билеты на поезда через интернет. В прошлом году, как говорят железнодорожники, брянцы купили 536 тысяч электронных билетов.
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