Поезда из Брянской области за год перевезли больше 1,25 миллиона пассажиров

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-24T13:00:50+03:00

Брянцы стали активнее покупать билеты на поезда через интернет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Самым популярным стал маршрут до Москвы

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Поезда, которые ехали из Брянской области, перевезли больше 1,25 миллиона пассажиров. Самым популярным направлением дальнего следования стал маршрут до Москвы, сообщают в службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

В прошлом году увеличили количество поездов между столицей и Брянском. В 2018-м был запущен новый поезд, которым из столицы до дома могут добраться жители Выгоничей, Почепа, Унечи , Клинцов, Навли, Брасова и Комаричей.

К слову, брянцы стали активнее покупать билеты на поезда через интернет. В прошлом году, как говорят железнодорожники, брянцы купили 536 тысяч электронных билетов.

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