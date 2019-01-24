2019-01-24T11:38:07+03:00
Происшествия

Брянская пенсионерка перевела телефонным мошенникам больше 2,5 миллиона рублей

Злоумышленники водили за нос женщину четыре месяца
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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80-летняя жительница Советского района Брянска за четыре месяца перевела мошенникам больше 2,5 миллиона рублей. Все началось со стандартного телефонного звонка. Незнакомый мужчина представился юристом официального учреждения. Он сообщил, что пенсионерке положена компенсация в несколько сотен тысяч рублей за «чудо-прибор», который она некогда купила у мошенников. Но для получения денег женщина должна была оплатить комиссионный сбор. Пенсионерка перевела на указанный счет 55 тысяч рублей.

Но получение выплаты затянулось. Ей постоянно звонил «официальный представитель учреждения» и просил перевести то налоги, то сборы. Но и сумма обещанной компенсации выросла до нескольких миллионов рублей.

- За четыре месяца потерпевшая сделала 21 денежный перевод на 2 миллиона 549 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Пенсионерка влезла в огромные долги и кредиты. Женщина осознала, что стала жертвой мошенников только после последнего звонка.

Незнакомец в трубке сообщил, что на документах пенсионерки не хватает только подписи важного «чиновника из министерства финансов». Но чтобы ее получить, нужно заплатить взятку в 440 тысяч рублей. После такого предложения женщина обратилась в полицию.

По факту преступления полицейские завели уголовное дело.

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