В Брянском художественном музее в этом году заменят системы отопления и освещения

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-24T11:08:27+03:00

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В Брянском художественном музейно-выставочном центре на улице Емлютина проходят ремонтные работы. В этом году в музее заменят системы отопления, установят новые радиаторы. Зимой в выставочных залах всегда было прохладно. Сотрудники думают, как использовать пустые помещения музея, чтобы не топить их напрасно.

Картины можно будет теперь увидеть в новом свете. В музее меняют освещение, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, на ремонтные работы в художественном музее выделили шесть миллионов рублей. В прошлом году музею исполнилось 50 лет со дня основания. В начале 2018 года в фондах музея насчитывалось около 10 тысяч экспонатов. Это иконы, живопись, графика, скульптура, сценографии, декоративно-прикладное и народное искусство. 600 произведений вошли в постоянную экспозицию. Еще 120 – в экспозицию Музея братьев Ткачевых.

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