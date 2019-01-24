За аренду брянских лесов предприниматели заплатили около 400 миллионов рублей в бюджет

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-24T10:51:05+03:00

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За использование брянских лесов в федеральный и областной бюджеты в прошлом году поступило 425 миллионов рублей. Из них 190 миллионов осталось в регионе, большая часть ушла в федеральную казну.

Больше 90 процентов поступлений – это арендная плата за пользование лесами. Она составила почти 390 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Сумма неналоговых поступлений выросла на 67 процентов, по сравнению с 2017 годом. И составила 170 миллионов рублей. Плановый показатель поступлений перевыполнили на 18 процентов. В бюджеты поступило на 116 миллионов рублей больше запланированного.

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