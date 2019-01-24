В Бежице обещают увеличить территорию детсада «Светлячок»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-24T10:01:18+03:00

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В Бежицком районе Брянска обещают увеличить территорию детского сада «Светлячок», к которому возводят пристройку. Она заняла часть площадок для прогулок и игр на свежем воздухе. Пространство для прогулок необходимо будет и для новых групп, которые разместят в пристройке. Специалистам горадминистрации поручили подумать, за счет чего увеличить дворовую территорию детского сада.

Напомним, пристройку к детскому саду на 55 мест в Московском микрорайоне строители обещают сдать весной этого года, хотя контракт рассчитан до второй половины июня, сообщают в пресс-службе горсовета. На данный момент в детсаду готовы стены, смонтировано отопление. В ближайшее время начнутся кровельные работы.

Новый детский сад на 135 мест возводят и на улице Новозыбковской в Фокинском районе. Его сдадут к началу июня.

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