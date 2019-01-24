Для брянского отца алименты могут увеличиться в четыре раза за то, что он не платил их четыре года

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-24T09:13:59+03:00

Кроме задолженности в 323 тысяч рублей он должен будет заплатить 950 тысяч рублей неустойки

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Для брянского отца алименты могут увеличиться почти в четыре раза за то, что он не платил за содержание своих детей четыре года. Мать обратилась за помощью в прокуратуру Почепского района.

- Женщина предоставили судебный приказ, по которому бывший супруг должен был оплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетний детей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В июле 2014 года судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Но приставы, по всей видимости, должника так и не нашли. На 1 октября 2018 года долг по алиментам составлял 323 тысячи рублей. В итоге образовалась неустойка 950 тысяч рублей. Прокурор потребовал взыскать ее с мужчины через суд. Сейчас заявление рассматривает мировой судья в Почепском районе.

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