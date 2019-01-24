Брянцу, напавшему на заправку с ножом и кирпичом, грозит до 12 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-24T09:04:31+03:00

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41-летнему жителю Брянска, напавшему на автозаправку с ножом и кирпичом, грозит до 6 до 12 лет колонии. В ближайшее время уголовное дело по статье «Разбой» начнет рассматривать Володарский районный суд.

- По версии следствия, ночью 7 октября прошлого год мужчина кирпичом разбил входную дверь на автозаправочной станции и пробрался внутрь, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Угрожая ножом оператору, он похитил всю выручку – 145 тысяч 610 рублей.

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