2019-01-24T08:55:47+03:00
Происшествия

Водитель и пострадавшие в ДТП в Мглине в суде не смогли вспомнить, как случилась авария

Все были пьяны
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Виновник и пострадавшие в ДТП в Мглине пассажиры в суде не смогли вспомнить, как случилась автоавария. 15 августа прошлого года пьяный водитель за рулем ВАЗ-21093 не справился с управлением и врезался в ГАЗель, которая стояла на обочине. 24-летнего автомобилиста обвиняли в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. При этом пассажиры, ехавшие в машине, получили тяжелые травмы. Но они тоже были сильно пьяны, поэтому не помнят, где ехали и что произошло.

Потерпевшие просили прекратить уголовное дело, так как помирились с подсудимым. Но прокурор настоял на вынесении приговора. Обвиняемого уже штрафовали и лишали прав за пьяную езду.

В итоге брянец получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд также лишил виновника автоаварии водительских прав на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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