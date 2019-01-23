Брянским студентам предложили представить проекты по улучшению системы общественного транспорта
Студентам Брянского государственного технического университета предложили представить свои наработки и проекты по развитию системы общественного транспорта. Эту тему обсуждали на встрече руководства вуза и чиновников городской администрации.
В БГТУ работает профильная кафедра, занимающаяся вопросами транспортной логистики.Мэр города Александр Макаров предложил взглянуть на работу транспорта с научной точки зрения.
Первые предложения по организации движения, основанные на научных исследованиях, вуз пообещал представить летом.
К слову, в Брянске началось внедрение автоматизированной системы оплаты проезда. Автобусное и троллейбусное предприятия уже получили оборудование. Сотрудники обучаются работе с ним, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
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