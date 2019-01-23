В Брянске убрали главную городскую елку
Дерево распилят
Главная городская елка радовала брянцев больше месяца. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске убрали городскую елку. Фотографии того, как коммунальщики снимают с дерева украшения, появились в соцсетях в среду, 23 января.
Напомним, главная новогодняя красавица радовала брянцев больше месяца в сквере Карла Маркса. Ее установили 13 декабря. Торжественное открытие прошло 25 декабря.
После того, как украшения снимут зеленую красавицу распилят и уберут.
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