2019-01-23T17:17:05+03:00
Спорт

В Жуковке пообещали достроить физкультурно-оздоровительный комплекс

Деньги выделят из областного бюджета
Мария Дедкова
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В Жуковском районе пообещали достроить физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом говорили на совещании главы администрации района и главы региона. Около десяти лет назад в Жуковке планировали построить спортивный зал и плавательный бассейн. Но возникли сложности с финансированием и стройку заморозили. В этом году пообещали выделить деньги из областного бюджета на завершение объекта.

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