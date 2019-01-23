В Советском районе Брянска частично перекроют улицу Семашко

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-23T16:56:17+03:00

Ограничение будет действовать с 9.00 до 16.00

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В четверг, 24 января, частично перекроют улицу Семашко в Советском районе Брянска. Движение ограничат напротив дома №28. Это связано с тем, что рабочие будут делать врезку в газопровод. Ограничения будут действовать с девяти часов утра до четырех часов дня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Водителей просят выбирать пути объезда.

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