В двух гимназиях Брянска откроют лаборатории по программированию и робототехнике

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-23T16:44:59+03:00

Школьники начнут заниматься в них с нового учебного года

Изменить размер текста: A A

В двух гимназиях Брянска, №3 и №7, откроют лаборатории по моделированию и робототехнике. Занятия будут проводить для изучения школьных предметов и для внеклассной работы. В будущем лаборатории планируют сотрудничать с сузами, вузами, технопарком, центрами технического образования и предприятиями Брянска, сообщают в пресс-службе облдумы.

До апреля для лабораторий разработают экспериментальные программы обучения программированию и конструированию. Занятия в них начнутся с нового учебного года. Если лаборатории будут пользоваться успехом, подобные создадут и в других учебных заведениях Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».