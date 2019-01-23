Брянские спортсменки стали призерами турнира по вольной борьбе в Красноярске

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-23T16:29:53+03:00

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Брянские спортсменки стали призерами турнира по вольной борьбе на призы академии имени Дмитрия Миндиашвили. Алина Морева взяла «серебро», Кристина Пономарева – «бронзу». Девушки состязались в весовой категории до 50 килограммов. Алина дошла до финала. Но в решающей схватке уступила Валерии Чепсараковой. Кристина заняла третье место, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области.

В соревнованиях участвовала еще одна спортсменка – Татьяна Смоляк. Она выступала в весовой категории до 62 килограммов. Но осталась за чертой призеров.

Все три девушки тренируются в спортивной школе олимпийского резерва «Локомотив».

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