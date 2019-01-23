В Брянске отремонтировали часы на площади Партизан

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-23T16:03:07+03:00

Часы установили на доме еще в 2000-х годах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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23 января в Брянске наладили работу часов на площади Партизан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Иногда случались скачки напряжения или часы просто замерзали, - говорит мастер, занимающийся ремонтом. - Нам приходилось снимать механизм и забирать на производство, отогревать его и настраивать по-новому. Такое бывает в зимнее время года - из-за перепадов температур. Наледь блокирует механизм, из-за чего часы показывают неверное время.

К слову, часы установили на доме еще в 2000-х годах. На случай перебоев с электроснабжением в системе есть аккумуляторы, которые позволяют механизму работать автономно несколько часов.

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