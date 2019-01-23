СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-23T15:52:40+03:00

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В Брянской области три человека погибли, отравившись угарным газом. ЧП случилось ночью в среду, 23 января, в поселке Белая Березка в Трубчевском районе. В частном доме погиб 46-летний мужчина и его пожилые родители. Их тела обнаружили около одиннадцати часов утра.

Следователи проводят проверку по факту ЧП, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Как выяснили правоохранители на месте ЧП, в доме использовали печное отопление. А в печь была встроена газовая горелка. По предварительной версии, причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом. После проверки следователи будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

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