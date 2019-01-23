Подробности смертельного ДТП под Новозыбковом: водитель легковушки не справился с управлением
На скорости "Митсубиши Лансер" врезался в припаркованную фуру
От полученных травм 24-летний автомобилист скончался на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Брянской области
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Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе под Новозыбковом.
- По предварительной информации, 24-летний водитель"Митсубиши Лансер" ехал в сторону Гомеля, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением, выехал на правую обочину, где врезался в припаркованный автомобиль "Даф" с полуприцепом.
От полученных травм 24-летний автомобилист скончался на месте ДТП.
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