2019-01-23T15:27:09+03:00
Происшествия

Подробности смертельного ДТП под Новозыбковом: водитель легковушки не справился с управлением

На скорости "Митсубиши Лансер" врезался в припаркованную фуру
Мария Дедкова
Поделиться:
От полученных травм 24-летний автомобилист скончался на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Брянской областиОт полученных травм 24-летний автомобилист скончался на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Брянской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе под Новозыбковом.

- По предварительной информации, 24-летний водитель"Митсубиши Лансер" ехал в сторону Гомеля, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением, выехал на правую обочину, где врезался в припаркованный автомобиль "Даф" с полуприцепом.

От полученных травм 24-летний автомобилист скончался на месте ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24