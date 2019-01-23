Подробности смертельного ДТП под Новозыбковом: водитель легковушки не справился с управлением

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-23T15:27:09+03:00

От полученных травм 24-летний автомобилист скончался на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Брянской области

На скорости "Митсубиши Лансер" врезался в припаркованную фуру

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Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе под Новозыбковом.

- По предварительной информации, 24-летний водитель"Митсубиши Лансер" ехал в сторону Гомеля, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением, выехал на правую обочину, где врезался в припаркованный автомобиль "Даф" с полуприцепом.

От полученных травм 24-летний автомобилист скончался на месте ДТП.

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